В Ростове-на-Дону отключат горячую воду и отопление в микрорайоне «Левенцовский»

Фото: Donday

Жители микрорайона «Левенцовский» в Ростове-на-Дону временно останутся без горячей воды и отопления. Об этом сообщили в Департаменте ЖКХ и энергетики города. Отключение связано с плановыми ремонтными работами на тепловых сетях и затронет несколько улиц.По информации ведомства, коммуникации будут недоступны 29 января с 8:00 до 16:00. Зона отключения ограничена границами улиц: Жданова – Еременко – Солженицына – Ткачева. Рекомендуется учитывать возможные неудобства при планировании дня.