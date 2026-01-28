Фото: соцсети

Велопарковки в виде торчащих рук увидели на месте бывшего кладбища в Ростове. Об этом сообщил краевед Геннадий Крольман.В Ленгородке Железнодорожного района есть парк имени Анатолия Собино. До 60-х там располагалось кладбище Затемерницкое кладбище. Местные жители и сейчас место для прогулок и отдыха называют «парком на костях». Любопытно, что там решили разместить велопарковки в виде рук, выходящих из-под земли.Этот факт краевед подал в шуточной форме.Пока неясно, зачем установили эти конструкции для велосипедов. Но это выглядит как насмешка.