Велопарковки в виде торчащих рук увидели на месте бывшего кладбища в Ростове

Велопарковки в виде торчащих рук увидели на месте бывшего кладбища в Ростове. Об этом сообщил краевед Геннадий Крольман.

В Ленгородке Железнодорожного района есть парк имени Анатолия Собино. До 60-х там располагалось кладбище Затемерницкое кладбище. Местные жители и сейчас место для прогулок и отдыха называют «парком на костях». Любопытно, что там решили разместить велопарковки в виде рук, выходящих из-под земли.

Этот факт краевед подал в шуточной форме.

Пока неясно, зачем установили эти конструкции для велосипедов. Но это выглядит как насмешка.
Фото: соцсети
