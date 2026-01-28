Новости
На трассе «Ростов-Ставрополь» семимесячный ребенок пострадал в аварии

На трассе Ростов-Ставрополь семимесячный ребенок пострадал в аварии. Об этом информирует местная госавтоинспекция.

Предварительно, ДТП произошло 27 января около 15:30. Водитель «Мазды» двигался на 198-м километре трассы. Он потерял управление в пути и съехал с части дороги. Машину занесло, и она опрокинулась.

В результате ДТП пострадал семимесячный ребенок. Его перевозили на заднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве.

- По факту автоаварии проводится проверка. Детальные обстоятельства происшествия уточняются,- сказано в сообщении.
Фото: Госавтоинспекция Ставрополья.
