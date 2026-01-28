В Шахтах семья с двумя детьми спаслась из горящего дома

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Шахтах пожар в частном доме едва не привел к трагедии. Сразу трое жильцов, среди которых двое маленьких детей, получили ожоги, но остались живы благодаря отважным действиям отчима.Как сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области, возгорание произошло в частном доме, расположенном в переулке Дранищева. В момент начала пожара в доме находились отчим и два ребенка, четырех и пяти лет. Мужчина, заметив огонь, немедленно схватил детей и вынес их на улицу.Прибывшие на место происшествия пожарные расчеты установили, что огонь охватил 20 квадратных метров площади дома. Причины пожара устанавливаются.Все трое пострадавших с ожогами были доставлены в медицинское учреждение. По информации медиков, их жизням ничто не угрожает.