В Ростове из-за аварии на трубопроводе без водоснабжения останутся 12 многоэтажек

Фото: DonDay

В Ростове-на-Дону из-за аварии на трубопроводе останутся 12 многоэтажек. Об этом информируют специалисты РТС.Дефект выявили на трубопроводе по улице Темерницкой,45. На место направили ремонтную бригаду и три спецмашины. Пока воды нет в 12 многоэтажках. В том числе по адресам: Темерницкая, 42, 44, 45, 48, 50, 51, 53, 55; Московская, 51/15, 53; Серафимовича, 55, 60.Ориентировочно, работы завершат до конца суток 28 января.