Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове из-за аварии на трубопроводе без водоснабжения останутся 12 многоэтажек

В Ростове из-за аварии на трубопроводе без водоснабжения останутся 12 многоэтажек
В Ростове-на-Дону из-за аварии на трубопроводе останутся 12 многоэтажек. Об этом информируют специалисты РТС.

Дефект выявили на трубопроводе по улице Темерницкой,45. На место направили ремонтную бригаду и три спецмашины. Пока воды нет в 12 многоэтажках. В том числе по адресам: Темерницкая, 42, 44, 45, 48, 50, 51, 53, 55; Московская, 51/15, 53; Серафимовича, 55, 60.

Ориентировочно, работы завершат до конца суток 28 января.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика