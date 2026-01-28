В Ростовской области завели уголовное дело об избиении школьницы
В Ростовской области завели уголовное дело об избиении школьницы. Шокирующее видео из школы станицы Ольгинской появилось в соцсети 28 января.
На кадрах видно, как один из подростков ударил девочку о дверной косяк. Перед этим он ждал, пока она выйдет из учебного класса. От сильного удара девочка упала и не смогла подняться. Жестокое видео завирусилось в пабликах и стало одной из главных новостей дня. Согласно одной из версий, подросток буллил девочку из-за ее погибшего отца.
Властям пришлось дать комментарий по произошедшему. Подробностями инцидента поделился глава администрации Аксайского района Константин Доморовский.
По словам главы района, сразу после случившегося учитель вызвала медработника. При осмотре в медицинском кабинете телесных повреждений на девочке не было обнаружено. Школьница вернулась в класс и продолжила учиться. Родителей мальчика-виновника вызвали в школу для проведения беседа.
На ситуацию отреагировали и в СК. Следователи возбудили по инциденту уголовное дело по статье «Хулиганство». Прокуратура региона взяла на контроль ход расследования.
В свою очередь глава Аксайского района дал обещание усилить профилактическую работу со школьниками.
Инцидент и шокирующее видео вызвали шквал критики в интернете.
Неравнодушные пользователи верят, что огласка произошедшего в интернете поспособствует восстановлению справедливости.