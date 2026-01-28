На Дону с февраля грипп будут лечить за 9 дней

Фото: DonDay

В России внесены изменения в систему диагностики и лечения гриппа. Соответствующее постановление было подписано главой Минздрава. Документ вступит в силу с 1 февраля 2026 года и будет регламентировать медицинскую помощь пациентам с гриппом.Основное нововведение включает в себя сокращение средней продолжительности лечения до 9 дней (ранее — 15 дней при средней тяжести и 20 дней при тяжёлой форме заболевания). Также увеличится число лабораторных исследований до 27 (ранее — 16). среди новых анализов будут введены: мазки на коронавирусы, коагулограмму, пульсоксиметрию, рентген грудной клетки и спинномозговую пункцию.Список врачей, которые будут консультировать больных будет расширен: в него включены акушер-гинеколог, пульмонолог, гематолог и терапевт. При этом исключены эндокринолог, офтальмолог и оториноларинголог.Также будет сокращен список лекарств для лечения гриппа до 39 наименований, ранее их было более 50. Из списка уберут антибиотики и сделают акцентом на противовирусные препараты.