Фото: Donday

Стали известны даты последнего звонка и выпускного в Ростове-на-Дону. В 2026 году школы Ростовской области проведут последний звонок 26 мая, а выпускные вечера пройдут 27 июня.Как сообщили в Минпросвещения РФ, последние звонки и выпускные теперь будут проходить в единый день по всей стране. Это должно устранить региональный хаос с датами и облегчить планирование каникул.По мнению родителей и педагогов, это правильное решение. Потому что, зная дату, дети смогут планировать время подготовки к ЕГЭ.