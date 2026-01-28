Новости
Матч ХК «Ростова» с «Торпедо-Горький» перенесли из-за ротавирусной инфекции

Матч ХК «Ростова» с «Торпедо-Горький» перенесли из-за ротавирусной инфекции. Об этом проинформировала пресс-служба ВХЛ 28 января.

Игра с командой из Нижнего Новгорода была запланирована на 29 января. Противники должны были встретиться на ледовой арене донской столицы.

Причиной переноса матча стала вспышка ротавирусной инфекции среди хоккеистов, тренеров и обслуживающего персонала ХК «Торпедо-Горький». Также команда из Нижнего Новгорода отменила ближайшую игру с ХК «Тамбов». Этот матч стоял 31 января в Тамбове.

Как рассказали в пресс-службе «кондоров», приобретенные ранее билеты будут действительны на дату переноса матча. Пока что она неизвестна. Ее пообещали сообщить в ближайшее время. Информацию о возврате средств опубликуют после определения даты переноса.
Фото: ХК «Ростов»
