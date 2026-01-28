Пострадавшего в жутком пожаре в Шахтах ребенка перевезли в ожоговый центр Ростова

Фото: КВУ

Пятилетний мальчик после пожара в городе Шахты был экстренно переведен в ожоговый центр Ростова-на-Дону. Инцидент произошел утром 27 января в доме по переулку Дранищева.По словам Аллы, матери пострадавшего ребенка, взрыв произошел внезапно. В момент происшествия в доме находились ее сожитель, отчим детей, четырехлетняя дочь и пятилетний сын. К счастью, старший сын Аллы, 14-летний подросток, находился в школе.Сожитель женщины вместе с детьми успел выбежать из горящего дома, до прибытия пожарных расчетов. Все трое, находившиеся в доме, были немедленно госпитализированы. Отчим получил ожоги лица и рук, у четырехлетней девочки диагностированы ожоги 15% поверхности тела. Она продолжает лечение в больнице города Шахты.Наиболее серьезные повреждения получил пятилетний мальчик, у которого зафиксированы ожоги 25% тела. В связи с тяжестью травм было принято решение о его транспортировке в специализированный ожоговый центр в Ростове-на-Дону, где ему будет оказана наиболее квалифицированная помощь.