Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростов-на-Дону накроют магнитные бури в начале января

Ростов-на-Дону накроют магнитные бури в начале января
На Ростов обрушатся магнитные бури в начале января. Об этом сообщают специалисты Северо-Кавказского УГМС.

По последним данным, после долгого затишья в конце января, Ростов накроют мощные магнитные бури. Они достигнут по силе уровня G2. Уже к концу месяца вспышки могут усилится до балла G5.

Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение состояния здоровья. Чтобы улучшить самочувствие нужно больше отдыхать и отказаться от жирной и соленой еды.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика