Ростов-на-Дону накроют магнитные бури в начале января

Фото: DonDay

На Ростов обрушатся магнитные бури в начале января. Об этом сообщают специалисты Северо-Кавказского УГМС.По последним данным, после долгого затишья в конце января, Ростов накроют мощные магнитные бури. Они достигнут по силе уровня G2. Уже к концу месяца вспышки могут усилится до балла G5.Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение состояния здоровья. Чтобы улучшить самочувствие нужно больше отдыхать и отказаться от жирной и соленой еды.