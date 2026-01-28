Фото: СКЖД

Жителям Ростова назвали самые необычные забытые вещи в поездах. Данными поделились в пресс-службе СКЖД 28 января.За прошедший год на вокзальных комплексах Северо-Кавказской железной дороги пассажирам возвращено 6,8 тысяч забытых в поездах предметах. На втором месте по количеству «потеряшек» находится ж/д вокзал Ростов-Главный (более тысячи штук).Чаще всего пассажиры оставляли сумки и пакеты с вещами, мобильные телефоны и аксессуары к ним, а также головные уборы, очки, зонты.Среди необычных вещей - палки для скандинавской ходьбы, чайный сервиз, ледоруб, аккумуляторная дрель и лазерный уровень.Для розыска вещей, забытых в поезде, пассажиру нужно заполнить электронную заявку. Потребуется составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены. После подачи заявки пассажиру будет предложено идентифицировать свои вещи по фото или дождаться обработки заявки работниками компании. Поиск вещей возможен в течение 30 дней с момента совершения поездки. Заявку обработают не позднее трех рабочих дней после ее подачи.