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Билеты на поездки в плацкарте из Ростова подорожали в два раза

Билеты на поездки в плацкарте из Ростова подорожали в два раза
Отправиться на курорт из Ростова-на-Дону теперь можно только по двойной цене. Такие данные приводит Общероссийское объединение пассажиров. Сообщается, что цены на билеты в плацкартные вагоны подорожали на 65 - 100 %. 

Объединение направило письмо в Федеральную антимонопольную службу, с требованием проверить обоснованность повышения тарифов на железнодорожные перевозки. В УФАС пообещали провести проверку. 

Между тем в РЖД двойной рост цен на плацкарт отрицают, утверждая, что у объединения пассажиров неверные сведения. По данным компании, стоимость проезда повысилась в связи сезонной индексацией в пределах 20 %. Так ли это, должна теперь проверить антимонопольная служба. Отметим, что в начале года тарифы уже были проиндексированы на 3,9 %. 

Рост цен ростовчане уже ощутили на себе. Так, к началу лета стоимость плацкартного места в поезде направления Ростов — Сочи начинается от 1700 рублей. В Санкт-Петербург можно уехать минимум за 3800 рублей. Цена билетов до Москвы начинается от 1800 рублей. Столько стоят верхние боковые места в плацкартном вагоне. За нижнюю полку придётся отдать не менее 4000 рублей. Желающие отдохнуть в Абхазии потратят примерно такую же сумму. 

Добавим, что цены билетов на поезд в купе или СВ равны стоимости билетов на самолёт.

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