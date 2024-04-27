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Поезд на паровой тяге будет курсировать между Ростовом и Таганрогом 9 мая

Поезд на паровой тяге будет курсировать между Ростовом и Таганрогом 9 мая
Поезд на паровой тяге будет курсировать между Ростовом и Таганрогом 9 мая. Информацию об этом сообщили в СКЖД.

В состав поезда включено четыре вагона плацкартного типа. В 9:35 паровоз отправится с вокзала Ростов-Пригородный. В приморский город он приедет в 11:35.

В обратном направлении состав отправится в 18:07 со станции Таганрог-Пассажирский. В Ростов прибудет в 20:10.

Билеты на паровоз можно купить в пригородных кассах или через интернет. Для детей до 7 лет проезд на поезде бесплатный.
Фото: Ростов ру
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