Фото: Ростов ру

Поезд на паровой тяге будет курсировать между Ростовом и Таганрогом 9 мая. Информацию об этом сообщили в СКЖД.В состав поезда включено четыре вагона плацкартного типа. В 9:35 паровоз отправится с вокзала Ростов-Пригородный. В приморский город он приедет в 11:35.В обратном направлении состав отправится в 18:07 со станции Таганрог-Пассажирский. В Ростов прибудет в 20:10.Билеты на паровоз можно купить в пригородных кассах или через интернет. Для детей до 7 лет проезд на поезде бесплатный.