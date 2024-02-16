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Между Ростовом и Таганрогом 23 февраля и 8 марта будет курсировать паровоз

Между Ростовом и Таганрогом 23 февраля и 8 марта будет курсировать паровоз
Между Ростовом и Таганрогом будет курсировать паровоз в праздники. Информацию об этом сообщили в СКЖД.

Поезд совершит два рейса 23 февраля и 8 марта. Паровоз в оба дня вокзала Ростов-Пригородный в 09:35, в приморский город он прибудет в 11:31.Обратно состав поедет со станции Таганрог-Пассажирский в 16:30. В 18:30 он доедет до донской столицы.

Билеты на поезд будут продовать в пригородных кассах и в интернете. Стоимость проезда в одну сторону - 154 рубля.
Фото: Ростов ру
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