Между Ростовом и Таганрогом 23 февраля и 8 марта будет курсировать паровоз

Фото: Ростов ру

Между Ростовом и Таганрогом будет курсировать паровоз в праздники. Информацию об этом сообщили в СКЖД.Поезд совершит два рейса 23 февраля и 8 марта. Паровоз в оба дня вокзала Ростов-Пригородный в 09:35, в приморский город он прибудет в 11:31.Обратно состав поедет со станции Таганрог-Пассажирский в 16:30. В 18:30 он доедет до донской столицы.Билеты на поезд будут продовать в пригородных кассах и в интернете. Стоимость проезда в одну сторону - 154 рубля.