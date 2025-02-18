Поезд маршрутом Ростов – Волгоград отменят на лето

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Приволжское отделение РЖД сообщило об отмене электрички, курсирующей между Ростовом и Волгоградом, на летний период. Это нововведение касается поезда № 559Д, который обслуживает маршрут Волгоград — Ростов-на-Дону, впервые запущенный в конце 2023 года.Отметим, что пассажирам потребуется около 13 часов, чтобы добраться до Волгограда из донской столицы. Кроме того, поезд останавливается на станциях Суровикино, Обливская, Морозовск, Тацинская, Белая Калитва, Лихая и Новочеркасск.С 2 февраля расписание данного поезда изменится. Он будет отправляться из Ростова в 23:20 по четным числам в интервале с 2 февраля по 30 марта и с 2 по 24 апреля. Последний рейс из Волгограда запланирован на 22 апреля, после чего поездки прекратятся до осени.Возобновление движения ожидается в октябре. С 7 по 31 октября электричка будет курсировать по нечетным датам, а с 2 ноября и до 26 декабря — по четным числам.