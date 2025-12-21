В Батайске простились с женщиной, погибшей в ночной атаке БПЛА на город 18 декабря

Фото: Юрий Слюсарь

В Батайске простились с погибшей в ночной атаке БПЛА на город 18 декабря. После страшной трагедии Наталья Насридинова вместе с супругом и дочерью были госпитализированы в больницу, однако спасти женщину не удалось.Об этом сообщил глава города Валентин Кукин в своих социальных сетях, выражая глубокие соболезнования родным и близким погибшей.Напомним, в ту страшную ночь Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА. В Батайске из-за падения обломков возникли пожары, в результате чего семья Насридиновых оказалась в эпицентре трагедии. Наталья вместе с мужем и 19-летней дочерью были экстренно госпитализированы, но, к сожалению, жизнь женщине спасти не удалось.Похороны Натальи Насридиновой прошли в Батайске сегодня, 21 декабря.В результате атаки БПЛА пострадали и другие объекты в Ростовской области. В Ростове-на-Дону повреждения получила многоэтажная новостройка, также вспыхнул пожар на грузовом судне в порту, унесший жизни двух членов экипажа.По последней информации, муж Натальи Насридиновой пришел в себя, однако его 19-летняя дочь все еще находится в тяжелом состоянии.