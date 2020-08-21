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Пропавший 17-летний подросток из Ростова найден живым

Пропавший 17-летний подросток из Ростова найден живым
Пропавший в донской столице подросток найден живым, сообщает поисково-спасательный отряд «Дон».

Кирилл Ш. бесследно исчез 12 августа, о его местонахождении ничего не было известно почти две недели. Подросток добровольно ушел из дома и никому об этом не сообщил. Его нашли 24 августа. Сейчас Кирилла вернули в семью, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Известно, что это не первый случай его исчезновения. У Кирилла трудный характер, он состоит на учете в ПНД.

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