Пропавший 17-летний подросток из Ростова найден живым

Пропавший в донской столице подросток найден живым, сообщает поисково-спасательный отряд «Дон».Кирилл Ш. бесследно исчез 12 августа, о его местонахождении ничего не было известно почти две недели. Подросток добровольно ушел из дома и никому об этом не сообщил. Его нашли 24 августа. Сейчас Кирилла вернули в семью, его жизни и здоровью ничего не угрожает.Известно, что это не первый случай его исчезновения. У Кирилла трудный характер, он состоит на учете в ПНД.