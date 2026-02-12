На Дону мужчину осудили на 11 лет за теракт на железной дороге

Фото: Южный окружной военный суд

В Ростовской области мужчину осудили на 11 лет за теракт на железнодорожных путях. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.По данным следствия, в начале мая 2024 года неустановленное лицо связалось с Николаем Голубовым и предложило ему совершить поджог релейного шкафа на железнодорожной станции за вознаграждение. В течение следующих трех дней Голубов получал от своего сообщника не только сведения о местоположении объектов, но и денежные средства для закупки необходимых материалов.17 мая 2024 года, вооружившись монтировкой и горючей смесью, мужчина проник на охраняемую территорию железной дороги. Он вскрыл один из релейных шкафов, облил его горючей жидкостью и поджег, зафиксировав свои действия на видео. После чего злоумышленник скрылся с места преступления.Вскоре после совершения теракта сообщник перевел Голубову цифровую валюту, эквивалентную примерно 35 тысячам рублей, которую осужденный впоследствии конвертировал в российские рубли.Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, признал Николая Голубова виновным по статьям «Террористический акт» и «Легализация преступных доходов». Мужчина приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, первые три года из которых он проведет в тюрьме. Кроме того, осужденный обязан выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.