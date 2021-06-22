На Северном обходе Ростова-на-Дону дорожники АО «Донаэродорстрой» приступили к отсыпке щебеночного основания

В настоящее время АО «Донаэродорстрой» полным ходом ведет строительство региональной магистрали «Северный обход Ростова-на-Дону» на участке от трассы Ростов-на-Дону – Родионово-Несветайская – Новошахтинск до автодороги Ростов-на-Дону – Таганрог.Стоимость контракта составляет 2,87 млрд руб. Работу по строительству дороги планируется завершить до 15 октября 2022 года.Это третий этап реализации объекта протяженностью 12,75 км. Магистраль пройдет в обход села Чалтырь по территории Мясниковского района.С 21 июня на Северном обходе Ростова приступили к отсыпке щебня. Дорожники АО «Донаэродорстрой» подготовили под отсыпку 1,7 км будущей автотрассы. Щебеночное основание будет уложено в два слоя общей толщиной 39 см. А всего с начала строительства для устройства земляного полотна подготовлено 350 тыс. тонн песчаного грунта. Данная информация была озвучена на совещании, прошедшем у заместителя губернатора Ростовской области Виктора Вовка, сообщает сайт донского правительства.В ходе совещания Виктор Вовк отметил: «Северный обход - один из важнейших элементов Ростовского транспортного кольца. Строительство объекта мы синхронизируем с возведением развязки на 9-м км магистрали А-280 Ростов - Таганрог. Крайне важно соблюдать сроки и график производства работ. Прошу всех участников процесса оперативно решать возникающие вопросы».Также на совещании было подтверждено, что строительство Северного обхода синхронизуют с работами по обустройству транспортной развязки на девятом километре дороги А-280 Ростов-на-Дону – Таганрог. В районе девятого километра уже завершено снятие почвенно-растительного слоя. Работы, в которых задействовано 38 единиц автомобильной и строительной техники, ведутся круглосуточно.Северный обход Ростова является одним из важнейших элементов Ростовского транспортного кольца. Проектом предусмотрено устройство наружного освещения, шумозащитных акустических экранов, металлического барьерного ограждения и системы организации дорожного движения.Северный обход позволит разгрузить трассу и упростить логистику движения по ней. Открытие третьей очереди трассы должно состояться в 2022 году.