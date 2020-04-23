Суд расторг контракт между подрядчиком Северного обхода и властями

Суд расторг контракт между подрядчиком Северного обхода АО «Донаэродорстрой» и Министерством транспорта. Информация об этом размещена в картотеке арбитражного суда.Подрядчик начал работы в 2017 году. Позже появилась необходимость исправить проектную документацию. Министерство транспорта этого не сделало, из-за чего компания предложила расторгнуть контракт. Когда власти отказались, АО «Донаэродорстрой» обратился в арбитраж.В итоге суд принял решение расторгнуть соглашение между АО «Донаэродорстрой» и Министерством транспорта.