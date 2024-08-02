Подписчики уличили Викторию Лопыреву в фотошопе тела

Фото: Соцсети.

Подписчики уличили Викторию Лопыреву в применении фотошопа. По мнению фанатов, модель не может принять возрастные изменения своего тела.Модель выложила снимок в купальнике. Фанаты заметили излишнее применение фотошопа. Они обратили внимание на непропорционально тонкую талию.- Зачем так редактировать свою фигуру? Всем и так понятно, что вы не молодая девушка, - написала комментарий одна из пользователей сети.Напомним, Виктория Лопырева родилась в Ростове-на-Дону. Широкую известность она получила благодаря победе в конкурсе «Мисс Россия - 2003». Затем ростовчанка работала ведущей спортивных каналов. Виктория была дважды в браке. От второго мужа, зампредседателя Республики Коми Игоря Булатова, у нее есть сын Марк-Лионель. Но с супругом они уже давно не вместе. Сейчас она ведет блог, участвует в съемках и делится своей жизнью. В родном Ростове Виктория почти не бывает. Она любит теплые страны и в основном живет в Турции или Дубае.