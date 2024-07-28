Игорь Булатов трогательно поздравил с днем рождения бывшую жену Викторию Лопыреву

Фото: Соцсети Игоря Булатова.

Экс-супруг Виктории Лопыревой трогательно поздравил ее с днем рождения. Игорь Булатов, первый заместитель председателя Республики Коми, разместил фотографию бывшей жены в своей социальной сети.На своей странице Булатов опубликовал снимок Виктории с нежной подписью: «С твоим днем, Пума. Гори, свети, кайфуй». Очевидно, что «Пума» – это ласковое прозвище, которым бизнесмен называл Лопыреву.Какие отношения сейчас связывают бывших супругов, остается неизвестным. Виктория Лопырева ранее заявляла, что они больше не вместе с отцом их сына.Виктория Лопырева, уроженка Ростова-на-Дону, получила широкую известность после победы в конкурсе «Мисс Россия – 2003». Впоследствии она работала ведущей на спортивных телеканалах.Романтические отношения с Игорем Булатовым стали известны после того, как папарацци запечатлели их вместе на отдыхе. В то время Булатов был женат на бизнесвумен Тате Карапетян, что вызвало громкий скандал. Булатов оставил жену с двумя детьми ради Виктории.Пара не афишировала свои отношения, пока не стало известно о беременности Лопыревой. Вскоре у них родился сын Марк-Лионель. Через несколько лет отношения закончились, и Виктория предпочитает не обсуждать причины расставания. С учетом теплых поздравлений в день рождения, можно предположить, что они остались в хороших отношениях.В настоящее время Лопырева ведет блог, участвует в съемках и активно делится своей жизнью. В Ростов-на-Дону она приезжает редко, предпочитая жить в Турции или Дубае, где климат теплее.