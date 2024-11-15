Подписчики назвали Дмитрия Диброва «старым» в его юбилей

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Подписчики обрушились на Дмитрия Диброва с критикой в его День Рождения. Фотографии с семьей 14 ноября разместила в соцсетях его супруга.Прямо в преддверии 65-летия Дибровы уехали в Грузию. Там они поселились в одном из люксовых отелей и направились гулять. В солнечной стране они попробовали различные местные вкусности.- Сегодня День Рождения Дмитрия <…> С Днем Рождения наш папа! Будь счастлив,- пишет Полина Диброва.Подписчики в комментариях обрушились на юбиляра с критикой. Кто-то отправил язвительный комментарий «совсем старый стал». Вероятно, подписчиков удивляет внешний вид Дмитрия на фоне молодой жены Полине Дибровой всего 35 лет. Их разница в возрасте с женой 30 лет.Полина уроженка Ростова. После окончания школы она переехала в Москву. В столице девушка завоевала титул «Мисс Россия – 2017», и это принесло ей широкую известность. В 2009 году Полина вышла замуж за известного телеведущего Дмитрия Диброва. Супруги имеют троих сыновей.