Полина Диброва рассказала фанатам, что скучает по Ростову

Фото: СоцСети

Полина Диброва поделилась, что скучает по Ростову-на-Дону. Об этом девушка сообщила в своих соцсетях подписчикам.Новые фото звезда опубликовала в соцсетях 16 октября. В кадре девушка отдыхает со своими подругами в одном из отелей на улице Шаумяна в Ростове. Сейчас Диброва находится в Московской области – в деревне Лапино.- Ловлю себя на мысли, что заскучала по Дону. Как там мой Ростов? - спрашивает звезда у подписчиков.После этого фанаты начали массово оставлять комментарии. Многие поделились, что в донской столице уже похолодало и идут дожди. Однако погода все равно пока радует.Полина родилась и выросла в Ростове. После окончания школы она переехала в Москву. В столице девушка завоевала титул «Мисс Россия – 2017». Это принесло ей широкую известность. В 2009 году Полина вышла замуж за известного телеведущего Дмитрия Диброва.