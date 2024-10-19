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Полина Диброва рассказала фанатам, что скучает по Ростову

Полина Диброва рассказала фанатам, что скучает по Ростову
Полина Диброва поделилась, что скучает по Ростову-на-Дону. Об этом девушка сообщила в своих соцсетях подписчикам.

Новые фото звезда опубликовала в соцсетях 16 октября. В кадре девушка отдыхает со своими подругами в одном из отелей на улице Шаумяна в Ростове. Сейчас Диброва находится в Московской области – в деревне Лапино.

- Ловлю себя на мысли, что заскучала по Дону. Как там мой Ростов? - спрашивает звезда у подписчиков.

После этого фанаты начали массово оставлять комментарии. Многие поделились, что в донской столице уже похолодало и идут дожди. Однако погода все равно пока радует.

Полина родилась и выросла в Ростове. После окончания школы она переехала в Москву. В столице девушка завоевала титул «Мисс Россия – 2017». Это принесло ей широкую известность. В 2009 году Полина вышла замуж за известного телеведущего Дмитрия Диброва.
Фото: СоцСети
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