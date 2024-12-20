Подозреваемого, запустившего салют в банке в Ростове, задержала полиция

— Проводится проверка, по результатам которой будут установлены все обстоятельства и принято решение, — сообщили в ведомстве.

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В Ростове задержали подозреваемого, который запустил салют в офисе банка. Инцидент случился 20 декабря в филиале на улице Михаила Нагибина.По данным ГУ МВД по региону, гражданин зашел в офис банка с упаковкой фейерверка. Он поджег его, после чего скрылся. Из-за сильного задымления люди начали задыхаться. К счастью, все смогли вовремя покинуть помещение, и никто не пострадал.На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые быстро нашли и задержали хулигана.