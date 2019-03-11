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Подозреваемого в убийстве таксиста задержали в Новочеркасске

Подозреваемого в убийстве таксиста задержали в Новочеркасске
В Новочеркасске задержали подозреваемого в убийстве водителя такси. Предполагаемого злоумышленника задержали в ночь на 13 марта. Преступление было совершено накануне — труп 35-летнего Михаила с ножевыми ранениями нашли на улице Комарова. Неподалёку находился его автомобиль со следами крови.

По предварительным данным, таксист ночью взял заказ — отвезти клиента в кафе «Фламинго» из кинотеатра «Космос». Пассажир не захотел платить за проезд, поэтому между ним и Михаилом возник конфликт. В ходе ссоры он достал нож и зарезал водителя, а затем скрылся.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось найти и задержать лицо, причастное к совершению преступления, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Им оказался 21-летний парень, который ранее был судим за кражу и угон. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

Двое детей Михаила— семилетний и девятилетний сыновья — остались круглыми сиротами. Мужчина воспитывал их один, так как мама ребят умерла два года назад. Сейчас мальчиков забрала сестра погибшего.

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