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У убитого в Новочеркасске таксиста остались сиротами двое детей

У убитого в Новочеркасске таксиста остались сиротами двое детей
Установлена личность водителя такси, с которым неизвестные расправились в Новочеркасске.

Погибшему Михаилу было 35 лет. Один он воспитывал двоих сыновей 7 и 9 лет. Мужчина работал в компании «Спецохрана Юг», а по ночам подрабатывал на своём стареньком «ВАЗ-21099» в такси, чтобы прокормить семью.

Мама мальчиков умерла два года назад от тяжелой болезни, пишет DonDay Новочеркасск. Теперь дети остались ещё и без отца. Детей забрала сестра Михаила.

Напомним, мёртвым мужчину обнаружили прохожие утром 12 марта на улице Комарова. Он был весь в крови. Причиной смерти стали ножевые ранения. Машину нашли в нескольких кварталах от места, где лежал погибший.

На данный момент известно, что в ночь на 12 марта он взял заказ от кинотеатра «Космос» до кафе «Фламинго» на Соцгороде. Был ли этот заказ последним или, завершив его, водитель взял ещё пассажиров, пока не известно.

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