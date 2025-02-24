Бывшего руководителя отдела СКР Таганрога оставили в СИЗО до 24 мая

Фото: СКР

Московский суд на три месяца продлил арест бывшему главе следственного отдела СКР по городу Таганрогу Руслану Багмуту. В этот раз его оставили в СИЗО до 24 мая включительно. Об этом пишет DonDay.По версии следствия, в марте 2023 года Руслан Багмут получил от бизнесмена деньги взамен на покровительство. Сумма неприкосновенности якобы составила два миллиона рублей. Предполагается, что Руслан Багмут должен был передать средства другому сотруднику органов.Спустя полтора года руководителя задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Максимальное наказание предполагает до 10 лет лишения свободы, отстранение от работы в правоохранительных органах и крупный штраф.