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Новый микрорайон возведут в Аксайском районе

Новый микрорайон возведут в Аксайском районе
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь анонсировал появление нового микрорайона на въезде в Ростов с трассы М-4 «Дон».

На участке в 55 гектаров планируют построить жилые дома, два детских сада на 385 мест и школу для 1 800 учеников. Также появятся пожарное депо и станция скорой помощи.

Глава региона сообщил, что проект в целом одобрен. Однако для завершения процесса согласования необходимо улучшить модель дизайна и продумать архитектурные решения.
Фото: Дондей
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