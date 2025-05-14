Новый микрорайон возведут в Аксайском районе

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Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь анонсировал появление нового микрорайона на въезде в Ростов с трассы М-4 «Дон».На участке в 55 гектаров планируют построить жилые дома, два детских сада на 385 мест и школу для 1 800 учеников. Также появятся пожарное депо и станция скорой помощи.Глава региона сообщил, что проект в целом одобрен. Однако для завершения процесса согласования необходимо улучшить модель дизайна и продумать архитектурные решения.