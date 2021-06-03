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Под Ростовом в ужасных условиях содержат львицу

Под Ростовом в ужасных условиях содержат львицу
Сотрудница ростовского Альянса защитников животных Маргарита Кохреидзе забила тревогу. В селе Самарском Азовского района в ужасных условиях содержится львица.

Животное проживает в тесной клетке на неохраняемой территории. В скором времени здесь появится гипермаркет. Куда при этом отправится зверь, неизвестно.

Предполагаемый владелец животного написал под постом Маргариты в социальных сетях, что львицу зовут Ника и в скором времени ее перевезут в крымский парк львов Тайган.

Но ситуация уже стала резонансной. По словам зоозащитников, они обратились в Ростовскую межрайонную природоохранную прокуратуру с просьбой проверить условия содержания животного.

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