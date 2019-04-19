Братскую могилу с бойцами из Ростовской области нашли в Северной Осетии поисковики



В Северной Осетии участники «Поискового объединения России» обнаружили массовое захоронение с останками солдат из Ростовской области.



Всего в братской могиле были погребены 736 бойцов, среди них - 27 уроженцев Дона. Как установили поисковики, солдаты погибли в боях за город Ардон в ноябре – декабре 1942 года.



В настоящее время личности погибших уже установлены. Их имена и фамилии выбьют на плитах строящегося мемориала Памяти.



Комплекс планируют открыть 8 мая, накануне празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В торжественном мероприятии приглашают принять участие родственников погибших солдат.



Возникшие вопросы можно задать Камболату Владимировичу Гулаеву: +7-928-689-30-00.



