Режиссёр из Ростова Кирилл Серебренников начал работу над новым спектаклем



Ростовчанин Кирилл Серебренников приступил к подготовке нового спектакля. Постановка «Палачи» станет первой работой режиссёра после выхода из-под домашнего ареста. Репетиции проходят в «Гоголь-центре», руководителем которого является сам Серебренников. Премьера спектакля намечена на середину сентября, передаёт «Собеседник».



В постановке сыграет Евгения Добровольская, на счету которой - десятки ролей в театре и кино. Также зрители увидят на сцене Александра Филиппенко, известного всем по роли Азазелло в сериале «Мастер и Маргарита».



Спектакль ставится по одноимённой пьесе драматурга Мартина Макдонаха, написанной в 2015 году. Это очень обнадёживает зрителей, которые знакомы с его режиссёрской работой над фильмами «Семь психопатов» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».



Произведение рассказывает историю 1965 года, когда в Великобритании отменили смертную казнь, и палачи остались без работы. Известно, что Серебреников адаптировал пьесу под свою сценическую версию. Может ли палач быть бывшим? Что вообще это за люди? Они такими рождаются или становятся? Отмечается, что произведение пронизано чёрным юмором. Но всё же пока до конца неизвестно, что именно режиссёр покажет на сцене своим зрителям.