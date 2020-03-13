Почти полмиллиона потратят «Казаки Дона» на сувенирную продукцию



Казённое учреждение Ростовской области «Казаки Дона» потратит почти полмиллиона рублей на сувенирную продукцию. Выпуск сувениров приурочен к конному переходу донских казаков «Дорогами подвига Великой Победы».



Соответствующую заявку бюджетное учреждение разместило на сайте госзакупок. Согласно опубликованным документам организация планирует приобрести 40 единиц сувенирной продукции на общую сумму 467 тысяч рублей. Финансируется закупка из бюджета области.



Техническое задание содержит конкретные характеристики товара. Это должны быть подарочные шашки с длиной клинка не менее 815-835 миллиметров, рукояти - 120-140 миллиметров. Ширина клинка должна составлять не менее 28-32 миллиметров, толщина клинка - 3-6 миллиметров.



На продукцию должна быть нанесена надпись, посвященная Дню Победы 1945 года. Изделие должно быть бутафорским и, соответственно, безопасным.



Поставщика определят в результате конкурса 25 марта.



Добавим, что поход донских казаков «Дорогами подвига Великой Победы» стартует 21 апреля в Азове. В течение 17 дней 30 конников преодолеют более тысячи километров.