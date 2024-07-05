В Ростовской области засуха спровоцировала падение урожайности на треть

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В Ростовской области активно продолжается уборка зерновых культур, но промежуточные результаты показывают, что урожайность в этом году будет значительно ниже, чем в 2023 году — не менее чем на треть. В количественном выражении это составит около пяти миллионов тонн.Засуха стала серьёзным испытанием для аграриев Ростовской области. С начала весны в регионе практически не было продолжительных дождей, и редкие кратковременные осадки не обеспечивали необходимую влажность. Ситуацию усугубила аномальная жара, когда уже в апреле температура достигала +30 градусов. Из-за тяжелых погодных условий в регионе был введён режим чрезвычайной ситуации.Фермеры сообщают, что из-за отсутствия дождей урожайность снизилась на 40-50%. К 4 июля в Белокалитвинском районе было убрано около 10 тысяч гектаров зерновых, с урожайностью 25 центнеров пшеницы с гектара. В Матвеево-Курганском и Неклиновском районах ситуация схожа — там собрали около 30 центнеров с гектара. В Аксайском районе показатели аналогичные.Зимовниковский район, один из самых продуктивных районов Ростовской области, также пострадал. В 2022 и 2023 годах этот район лидировал с урожайностью более 40 центнеров с гектара, но в этом году удалось собрать всего 29,8 центнера с гектара. Причиной стали не только засуха, но и крупные пожары, уничтожившие поля пшеницы.Тем не менее, некоторые районы смогли собрать хороший урожай. В Сальском и Песчанокопском районах убрано более половины полей с урожайностью 43 центнера с гектара. В Целинском районе средняя урожайность по всем видам культур составляет 49 центнеров с гектара. Мясниковский район также в лидерах — 44,9 центнера с гектара.По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, средняя урожайность на Дону составляет 36,1 центнера с гектара. Дальнейший ход уборки будет зависеть от погодных условий, и основная задача для селян сейчас — в оптимальные сроки собрать урожай и предотвратить пожары на полях. Во время уборки там дежурят тракторы с плугами и водяными бочками для тушения возможных возгораний.Несмотря на неблагоприятные погодные условия, текущий урожай можно считать неплохим. В советское время даже в самые успешные годы урожайность не превышала 25-30 центнеров с гектара.По оценкам аграриев, из-за низкой урожайности регион недополучит около пяти миллионов тонн зерновых, что приведёт к недополученной прибыли в размере более 87 миллиардов рублей.