Почти 2 миллиарда рублей потратят на реставрацию Ростовского цирка

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В Ростове ищут подрядчика, который займется реставрацией здания цирка на проспекте Буденновском, 45/72. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. В стоимости учтены расходы на материалы, спецтехнику, зарплату рабочим, налоги, сборы и прочее.Работы проведут практически во всех помещениях: от фундамента до купола. Это и зрительный зал, и помещения для техперсонала, и другие.Цирковая компания ищет подрядчика, который доработает проектную документацию и восстановит объект культурного наследия, и гардероб с вестибюлем и кассами, и даже инженерные коммуникации. Состояние труб и запорной арматуры системы водоснабжения указано в документах как «аварийное» и не соответствующее нормам, а система канализации - как «неудовлетворительная». Работы необходимо провести, не нарушив облик объекта культурного наследия.Цирк построен в 1957 году по проекту архитекторов Г. А. Петрова и А. В. Барулина. Его площадь составляет порядка 55,8 тысячи квадратных метров. За 65 лет там ни разу не проводили капитальный ремонт. Его планировали отреставрировать семь лет назад, но до дела так и не дошло. Позже проект устарел, а за новый взялись только в 2022 году, когда появился новый директор цирка.В начале 2023 года уже нашли подрядчика, который разработает новый проект работ. Сам капремонт планируют проводить в три этапа. В планах — сохранить исторический облик здания и интерьер 50-х годов ХХ века. Завершить ближайший этап планируют в течение года.