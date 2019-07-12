Почти 150 тысяч дончан не могут выехать за пределы РФ из-за долгов



За прошедшее полугодие в Ростовской области вынесли более 147 тысяч постановлений о запрете выезда за пределы России. Территорию страны не могут покинуть дончане, накопившие долги. Соответствующие данные сообщили в Федеральной службе судебных приставов по Ростовской области.



Общая сумма долга составляет 45 950 961 000 рублей. Из них только задолженность по алиментам - 929 702 000 рублей. В донском регионе эту категорию материального обеспечения не выплачивают 9 019 человек.



Стоит отметить, что человеку запрещают выезд из страны, если сумма его долга составляет более 30 000 рублей. В категории алиментов эта сумма равна 10 000 рублей.



В общем по России количество должников составляет 3 429 000 человек — около трёх процентов от взрослого населения. Сообщается, что показатели растут с каждым месяцем.