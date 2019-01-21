По Ворошиловскому мосту открывается маршрут Батайск – Ростов



Фото: Fotobus.msk.ru

Маршрут Батайск – Ростов через Ворошиловский мост в ближайшее время будет возобновлён.



Министерство транспорта Ростовской области объявило конкурс на пассажирские перевозки по новому маршруту № 214. Об этом 22 января сообщил портал «Ростовский городской транспорт».



Автобусы будут въезжать в Ростов по Ворошиловскому мосту и следовать до улицы Станиславского. Маршрут выглядит следующим образом.



В Батайске: улицы Кирова, Энгельса, шоссе Северное, Западное, Восточное. Затем транспорт поедет по трассе А-135 (Южный подъезд).



В Ростове автобусы будут двигаться по схеме: Ворошиловский мост - проспект Ворошиловский - улица Седова - проспект Соколова - улица Станиславского.



В обратном направлении автобусы будут двигаться по проспекту Ворошиловскому, Ворошиловскому мосту, затем по Южному подъезду. В Батайске схема движения выглядит следующим образом: шоссе Восточное - Западное - улицы Куйбышева - М. Горького - Почтовая - Привокзальная.



Стоимость проезда установит перевозчик. Однако цену должен утвердить Минтранс. Всего на маршруте будет работать восемь единиц транспорта.



Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 февраля. Победитель определится спустя четыре дня.

Напомним, что маршрут уже существовал до начала реконструкции Ворошиловского моста. После его закрытия батайские автобусы стали ездить на Привокзальную площадь. Движение по мосту возобновилось, но автобусы из Батайска на него не вернули.