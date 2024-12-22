По улицам Ростова разъезжает новогодний эвакуатор с «Ладой», замотанной в гирлянду

Фото: соцсцети.

В Ростове-на-Дону был замечен необычный новогодний транспорт — эвакуатор с «Ладой» на крыше. Фотографиями поделились очевидцы в соцсетях 22 декабря.Автомобиль был украшен разноцветными гирляндами, подарками и бантами. Из окна эвакуатора выглядывал Дед Мороз. Из динамиков звучала новогодняя музыка. Это зрелище привлекло внимание жителей Ростова. Люди улыбались, махали в ответ и снимали происходящее на видео.Как выяснилось, инициаторами этого необычного события стали молодые люди. Они решили создать новогоднее настроение в своем городе. Яркую композицию заметили и в Новочеркасске.Мнения пользователей социальных сетей разделились. Одни отметили, что устали от 2024 года и их уже ничем не удивить. Другие же поддержали идею молодых людей.Многих также заинтересовал вопрос, почему автомобиль везут на эвакуаторе. Оказалось, что такая композиция на автомобиле запрещена правилами дорожного движения.