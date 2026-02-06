В Ростовской области за 100 млн рублей планируют продать элеваторный комплекс

Фото: Авито

Элеваторный комплекс в поселке Горняцком Белокалитвинского района Ростовской области выставлен на продажу за 100 миллионов рублей. Объявление о реализации крупного сельскохозяйственного объекта появилось в январе текущего года на одном из популярных сайтов объявлений.Речь идет о современном предприятии, работающем по принципу поточных технологических линий. Основная функция элеватора – приемка, обработка и хранение зерна с обеспечением заданного качества. Производственные процессы, согласно информации, осуществляются в непрерывном круглосуточном режиме.Для хранения зерна предусмотрены десять механизированных зерноскладов напольного типа, общая вместимость которых составляет от 28 до 32 тысяч тонн. Девять складов оборудованы системами естественной и принудительной вентиляции. Еще один склад предназначен для обработки тарной продукции, поступающей железнодорожным транспортом. Зерносклады возведены из оштукатуренного природного камня.Общая площадь территории предприятия составляет 3,4 гектара. Примерно 75% территории заасфальтировано, по периметру установлен кирпичный забор. Комплекс обеспечен подземным водоснабжением и питается энергией от собственной подстанции через подземные бронированные кабели 10 кВ.Инфраструктура объекта включает: здание визировки, весовую, аттестованную лабораторию (зарегистрированную в ФБУ «Ростовском ЦСМ»), магазин, механические мастерские, раздевалку-баню, пожарное депо с подземным водоемом (25 м³), три дополнительных пожарных водоема, здание овчарни и четыре рабочие башни. На территории также имеются открытые асфальтированные площадки для временного хранения зерна и подземное хранилище горюче-смазочных материалов.Важным преимуществом является наличие примыкающего к территории железнодорожного тупика протяженностью 220 метров с двухходовой лебедкой для маневрирования вагонами. Система отвода вод обеспечивается грунтовым репером.Элеваторный комплекс был введен в эксплуатацию в 1972 году.