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По факту гибели троих детей при пожаре в Ростовской области возбудили уголовное дело

По факту гибели троих детей при пожаре в Ростовской области возбудили уголовное дело
В Ростовской области по факту гибели троих детей во время пожара возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». ЧП случилось 21 октября в хуторе Байков Зимовниковского района.

Как сообщалось ранее, семья проживала на улице Центральной, 1. В тот вечер глава семейства отправился за дровами, а жена решила ему помочь. Дома без присмотра остались трое сыновей в возрасте трех, четырех и шести лет. Когда супруги вернулись, жилье уже горело.

Спасатели смогли потушить пожар спустя час. После ликвидации огня в доме обнаружили тела троих братьев.

- По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - добавили в СУ СКР по Ростовской области.
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