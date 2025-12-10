Фото: Дондей

Повышение оплаты за детсад объяснили в администрации Ростова. Соответствующий комментарий опубликовали на сайте администрации.Начальник Управления образования города Александр Вихтоденко отметил, что причина увеличения суммы на 30% связана с подорожанием товаров и услуг.- При этом оплата за детский сад в нашем городе на протяжении многих лет остается одной из самых низких в Ростовской области, - отметил Александр Вихтоденко.В настоящее время оплата за детсад составляет: для детей до 3 лет в группах полного дня - 97,9 рубля, для детей 3–7 лет в группах полного дня - 113,5 рубля.Плата за группы неполного дня (до пяти часов, без сна и питания) - 10,8 рубля. Ожидается, что сумма останется без изменения.