Повышение оплаты за детсад объяснили в администрации Ростова
Повышение оплаты за детсад объяснили в администрации Ростова. Соответствующий комментарий опубликовали на сайте администрации.
Начальник Управления образования города Александр Вихтоденко отметил, что причина увеличения суммы на 30% связана с подорожанием товаров и услуг.
- При этом оплата за детский сад в нашем городе на протяжении многих лет остается одной из самых низких в Ростовской области, - отметил Александр Вихтоденко.
В настоящее время оплата за детсад составляет: для детей до 3 лет в группах полного дня - 97,9 рубля, для детей 3–7 лет в группах полного дня - 113,5 рубля.
Плата за группы неполного дня (до пяти часов, без сна и питания) - 10,8 рубля. Ожидается, что сумма останется без изменения.