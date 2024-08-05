Первые новоселы получили ключи от квартир в «Новом Ростове»

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В «Новом Ростове» сдали первые дома. Новоселы получили ключи от долгожданных квартир в районе старого аэропорта — будущего центра донской столицы. Комфортное жилье появилось благодаря группе компаний «ЮгСтройИнвест», зарекомендовавшей себя как надежная компания на российском рынке.Первую сдачу в квартале «Полет» застройщик превратил в потрясающий праздник! Для самых маленьких новосельцев подготовили угощения, анимации и необычные настольные игры.Умный квартал «Полет» — один из самых технологичных микрорайонов города. Зарядки для электромобилей, система видеонаблюдения, бесшовный Wi-Fi и умные домофоны — все это делает жизнь проще, ярче и быстрее.Всего в общественно-деловом центре Ростова планируют возвести более полутора миллионов квадратов жилья. В рамках соглашения с правительством Ростовской области ГК «ЮгСтройИнвест» займется и возведением социальной инфраструктуры.— Около года назад на Петербургском экономическом форуме правительство Ростовской области и ГК «ЮгСтройИнвест» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках реализации комплексного развития территории старого аэропорта. Этот грандиозный проект получил название «Новый Ростов». И сегодня у нас знаковый день. Благодаря поддержке губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева и совместной конструктивной работе с правительством региона и администрацией города мы ввели в эксплуатацию первые дома, и 499 семей получили ключи от новых квартир, — рассказал директор «СЗ-1« ЮгСтройИнвест-Дон» Игорь Владимирович ПапкоНа площади 360 гектаров разместят парки и соцобъекты: школы, детсады, объекты допобразования, поликлиники и ОКДЦ (Областной консультативно-диагностический центр). В пешей доступности будут и объекты религиозного назначения, спортивные, культурные, досуговые.