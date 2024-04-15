В Ростове сданы первые в России дома по федеральному проекту КРТ

Фото: ЮгСтройИнвест

В Донской столице сданы первые дома жилого комплекса «61 квартал», возведением которого занимается ГК «ЮгСтройИнвест». Ключи от комфортных квартир получили 458 семей ростовчан.Новый жилой комплекс включает в себя более 23 тысяч квадратных метров комфортабельного жилья. Внутри создана «безбарьерная среда», а концепция «двора без машин» позволяет жителям безопасно передвигаться. Игровая площадка в форме большого дирижабля сразу понравилась самым маленьким жителям квартала. Рядом с ней — зоны для активных тренировок и спокойного отдыха. Для удобства жителей в доме есть подземный паркинг, на который можно спуститься со своего этажа.Новоселы были впечатлены не только своими новыми домами, но и масштабными праздниками, которые застройщик организовал для первых жителей микрорайона. Анимационные программы, мастер-классы и праздники создали праздничную атмосферу.В настоящее время активными темпами ведется строительство детского сада на 200 мест, окончание которого запланировано в этом году, — поделился Игорь Папко, директор «СЗ-1 «ЮСИ Дон». Уже началось возведение школы для начальных классов на 300 учеников. Также в микрорайоне запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что механизм комплексного развития территорий является эффективным инструментом развития городских пространств и формирования комфортной городской среды.Новый микрорайон — первый пример в России реализации федерального механизма «Комплексное развитие территорий», по итогам аукциона ДОМ.РФ. Основные задачи проекта — развитие городов, повышение качества и комфорта городской среды, развитие всей необходимой инфраструктуры и благоустройство территорий. Как отметил Анатолий Азизов, управляющий директор ДОМ.РФ, всего в России уже заключено 42 договора по проектам КРТ, в рамках которых планируется построить 5,5 млн квадратных метров жилья.Компания «ЮгСтройИнвест» стала первым застройщиком в Ростовской области, который запустил эту программу. Строительство 10 корпусов началось в декабре 2022 года на участке более 11 гектаров, который был передан инвесторам через аукцион ДОМ.РФ. Вместе с комфортным жильем компания за свой счет создает всю необходимую социальную инфраструктуру.ГК «ЮгСтройИнвест» — лидер на Юге России. В Ростове-на-Дону застройщиком построено больше 1 миллиона квадратных метров жилья. Компания известна масштабными проектами на территории старого аэропорта: умный квартал «Полет» и «Сияние». И первым микрорайоном на Левом берегу — кварталом у реки «Левобережье».