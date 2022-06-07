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Переулок Островского в Ростове закроют для проезда до конца июля

Переулок Островского в Ростове закроют для проезда до конца июля

В центре Ростова автомобилистам на месяц запретят проезжать по переулку Островского. Об этом сообщили в городском департаменте автомобильных дорог и организации движения.

Переулок перекроют с 13 июня до 22 июля. В этот период возле дома № 43 будут проводиться строительные работы.

Отметим, что с 22 июня по 20 декабря автомобилистам запретят ездить по улицам Стальского (на участке от № 68 до № 41), Алма-Атинской, № 96, Гомельской, от № 16 до № 17, Инициативной, от третьего дома до 71-го. Несколько месяцев в этих границах будут прокладывать подземные коммуникации.
Фото: РостовРу
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