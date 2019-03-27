Перелётные птицы покинули Донской край раньше обычного



В этом году перелетные птицы покинули Донской край раньше на декаду. Косяки и стаи пернатых потянулись на север с 20 февраля. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник отдела аридных зон ЮНЦ РАН, кандидат биологических наук Рамиз Савицкий.



Первыми в путь отправились водоплавающие - гуси, утки, лебеди, чайки. Раньше остальных улетела сизая чайка, зимовавшая на Азовском море.



- В этом году в наших краях зима была тёплой, поэтому многие птицы остались здесь на зимовку, - рассказал Рамиз Савицкий. – Миграция началась в конце февраля - начале марта. Примерно на 20 дней раньше у нас появились белые трясогузки, обычно они прилетают в третьей декаде марта.



Белая трясогузка



Лето птицы, которые прилетают зимовать на Дон, проводят в основном в тундре и других северных районах нашего материка. В настоящее время идёт активный пролёт мелких воробьиных: горихвосток-чернушек, зарянок и вьюрковых: чижей, щеглов, зеленушек. Среди мигрирующих через Ростовскую область пернатых есть и редкие виды.



Сейчас пролетает краснокнижная краснозобая казарка, которая летит через долину Маныча. Вместе с ней летит и гусь-пискулька. Еще один вид, занесенный в международную Красную книгу – орлан-белохвост, приступил к гнездованию. Свои гнезда он делает в дельте Дона.





Орлан-белохвост



По словам учёного, на начало миграции птиц влияют два основных фактора – климатический и увеличение продолжительности светового дня. Второй является своего рода пусковым механизм. Когда этот процесс начинается, птицы уже ориентируются по погодным условиями: отправляться в путь или нет.



Мелкие птицы, например кулики, способны без остановки совершать перелет на 500-700 километров. Если на пути им попадается мелкий водоём, они могут остановиться, чтобы подкрепиться.





Кулик



За перелётными птицами учёные наблюдают ежегодно. Со временем в этот процесс внедряют современные технологии.



- В этом году к нам приезжают специалисты из Москвы с проектом по журавлю-красавке. Это редкий вид птиц, который гнездится у нас, - пояснил сотрудник ЮНЦ РАН. - Учёные будут устанавливать GPS-передатчики, чтобы определить маршруты их перелёта и места зимовок.



Пока подобные технические средства используют только для изучения краснокнижных пернатых. В будущем, надеются учёные, их можно будет применять и для наблюдения за остальными птицами.