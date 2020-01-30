В Ростовской области из-за тёплой зимы наблюдают необычайно большое количество птиц



Фото: st-roll.ru

В Ростовской области, как и во всей России, первые два месяца зимы выдались аномально тёплыми. Жители южных регионов радуются изменениям в погоде и с удовольствием любуются зеленеющей травой и набухающими на деревьях почками. Однако такая высокая температура зимой не всегда благоприятно сказывается на растениях, также она влияет на поведение зверей и птиц.



Зимой 2019-2020 годов в Ростовской области местные жители могут наблюдать необычайно высокую численность пернатых. В регионе остались скворцы, грачи и синицы.

- Раньше эти виды птиц с наступлением холодов кочевали на юг, например, в Краснодарский край, - рассказал кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН Рамиз Савицкий. - Так как в Ростовской области сохраняется тёплая погода, и на земле нет снежного покрова, птицам легко добывать корм. Поэтому им незачем улетать в другие регионы.



На Дону наблюдаются только такие небольшие изменения в передвижении пернатых. Масштабных перемен не произошло — перелётные птицы отправились в другие страны, так как этот инстинкт у них вырабатывался тысячелетиями, и температура не может на него повлиять.



Сейчас жителей Ростовской области предупредили о надвигающихся циклонах, которые принесут снег, шквалистый ветер и морозы. По словам учёного, в этом случае перечисленные виды могут улететь туда, где теплее. Они покинут донской регион, если здесь надолго сохранится снежный покров. Если нет — крылатые останутся тут до следующей зимы.



В тайге также стоит тёплая зима, но, несмотря на это, к нам прилетели пищуха и вьюрок. Можно встретить чижа — гостя из средней полосы России.

- Скоро, буквально в ближайшие две недели, начнётся обратная миграция перелётных птиц, - добавил Рамиз Савицкий. - Некоторые ошибочно считают, что в область из-за тёплой зимы раньше времени вернулся орлан-белохвост. Однако это происходит каждый год — птицы рано садятся на гнёзда.