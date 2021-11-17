Пенсионерка из Ростова получила сертификат о вакцинации, не выходя из дома

Фото: из архива Клавдии Кремневой.

О том, что многие, не желающие вакцинироваться, покупают поддельные сертификаты, говорят часто и везде. Даже официальные власти признают это и обещают искоренить. Но чтобы человек получил сертификат, даже не подозревая об этом, - это что-то новенькое. Rostov.ru нашел такого человека в Ростове-на-Дону.86-летняя ростовчанка Клавдия Кремнева рассказала о том, как «получила» две дозы вакцины, даже не подозревая об этом. Заветный QR-код она получила вскоре после того, как внук Александр создал ей аккаунт на сайте «Госуслуги».Он записывал бабушку к врачу и помогал ей оплачивать коммунальные счета. В очередной раз, когда пенсионерка попросила Александра оплатить услуги, внимание мужчины привлекло необычное письмо.- В графе «Уведомления» я увидел сообщение о том, что 25 августа бабушка успешно прошла вакцинацию в поликлинике № 1 г. Ростова-на-Дону, - поделился Александр. - Я тогда еще удивился, как это она решилась сделать прививку и ничего не сказала об этом мне.В личном кабинете Клавдии Николаевны было написано, что она привилась «Гам-КОВИД-Ваком». Более того, пенсионерка сделала два компонента вакцины с промежутком почти в месяц (как и полагается по правилам вакцинации от COVID-19).Александр поинтересовался у бабушки, как она себя чувствует после вакцинации. Каково было его удивление, когда Клавдия Николаевна сказала, что она не делала никакую прививку. Тем не менее в реестре поликлиники № 1 г. Ростова-на-Дону она значится как вакцинированная. Получается, что пенсионерка получила QR-код и сертификат о прививке против COVID-19, даже не выходя из дома.Rostov.ru обратился в поликлинику, где якобы привилась женщина, за комментарием. Однако оперативный ответ получить не удалось.История Клавдии Николаевны далеко не единственная в своем роде. В соцсетях жители разных городов России жаловались, что получили сертификаты о вакцинации, хотя никуда не ходили и прививок не делали. Сколько на самом деле таких сертификатов «из ниоткуда» существует, никто сказать не берется.