Павильон на Центральном рынке Ростова закрыли из-за нарушения санитарных норм

На Центральном рынке Ростова-на-Дону закрыли крупный торговый павильон. Об этом стало известно 21 мая после рейда сотрудников полиции, представителей городской администрации и сотрудников Роспотребнадзора.Мониторинг проходил утром в среду. Участники рейда проверили сам рынок, а также торговый дом «Максимовъ», куда местные жители постоянно приходят за покупками. Здесь постоянно наблюдается аншлаг, так как в павильоне продаётся всё: от сладостей до элитных сыров.Многие продавцы не носили маски и перчатки, а также не следили за тем, чтобы покупатели соблюдали дистанцию. На входах не было групп контроля, которые бы следили за тем, чтобы посетители надевали средства защиты. Когда все эти меры будут приняты, павильон откроют.В администрации отметили, что на самом Центральном рынке нарушений не нашли. Сейчас здесь работают только три входа: со стороны улицы Станиславского, проспекта Будённовского и переулка Семашко.