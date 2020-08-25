Пассажирский самолет из Тюмени в Ростов был отменен

Авиарейс Тюмень — Ростов-на-Дону отменили. Такая информация размещена на онлайн-табло донского аэропорта Платов.Самолет компании RoyalFlight должен был вылететь в донскую столицу из аэропорта Рощино 27 августа в 7:30, а прибыть туда в 8:30. Однако воздушное судно RL-7957 так и не отправилось в Платов.Информационное агентство «Тюменская линия» со ссылкой на пресс-службу городского аэропорта сообщает, что причиной отмены нескольких рейсов стал туман. Остается неясным, почему не вылетел самолет в донскую столицу, ведь отмечается, что погодные условия тут ни при чем.